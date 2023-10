Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen, L223, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt (13.10.2023)

Orsingen, L223 (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und Orsingen am Freitagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein 32-jähriger Scirocco-Fahrer war auf der L223 von Steißlingen in Richtung Orsingen unterwegs. Als der junge Mann zum Überholen eines vorausfahrenden Ackerschleppers ansetzte, stieß er mit einem bereits den Scirocco überholenden 64 Jahre alten Rollerfahrer zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und schlitterte in das Bankett, wo er verletzt liegenblieb. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

