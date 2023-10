Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Radolfzeller Straße - rund 20.000 Euro Blechschaden (14.10.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit einem Mercedes von einem Grundstück auf die Straße und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten VW eines 72-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der VW-Fahrer Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sowohl an dem Mercedes als auch an dem VW, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

