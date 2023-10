Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruchdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montag, 02.10.2023, zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr, in eine Wohnung auf der Körnerstraße ein. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

