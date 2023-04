POL-HRO: Brand einer Rapspresse

Schwerin (ots) - Die seit 16 Uhr in Schwerin vermisste 85-Jährige ist wohlbehalten an ihren Wohnort zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich und bittet um Löschung aller personenbezogenen Daten und Bilder. C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Tobias ...

