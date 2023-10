POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs, Mitfahrer festgenommen

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Entgegen der ersten Meldungen kam es bei dem Brandgeschehen in der Leipziger Straße in Laudenbach glücklicherweise nicht zu einem Gebäudebrand. Aus unbekannter Ursache war ein in Kellerräumlichkeiten abgestelltes E-Bike in Brand geraten. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude kam es nicht. Die ...

mehr