POL-MA: Sinsheim: Brandausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb, PM Nr. 2

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 16:30 Uhr zum Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Eulenhof in Sinsheim. In der ca. 1500 qm großen Halle waren mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Geräte bzw. Spezialbauten untergebracht. Trotz eines Großeinsatzes der FFW Sinsheim und der umliegenden Gemeinden konnte das Abbrennen der Lagerhalle nicht verhindert werden. Zudem wurden auch angrenzende Lagerhallen in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis ca. 21:15 Uhr an. Das Löschwasser wurde dabei auch durch Landwirte der benachbarten Dörfer angeliefert.

Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Allerdings entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 3 Millionen Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die K4182 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Ehrstadt für ca. 5 Stunden gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Diese werden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

