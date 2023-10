Polizeipräsidium Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Absauganlage in Schreinerei

Am Mittwoch gegen 15 Uhr entzündete sich ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines technischen Defekts eine Absauganlage einer Schreinerei in den Kreuzwiesen. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Schönau konnte den Brand schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers auf eine Werkstatthalle unterbinden. Sie waren mit 6 Fahrzeugen und 27 Feuerwehrmännern im Einsatz. An der Absauganlage entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

