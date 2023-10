Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Autofahrer

Weinheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich der Abfahrt B38/B3 während einer Einsatzfahrt ein Streifenwagen mit einem Mercedes. Das Streifenteam war mit eingeschaltetem Sondersignal auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs, als der 65-jährige Mercedes-Fahrer eine rote Ampel überfuhr und nach links in Richtung Sulzbach abbiegen wollte. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei sich der 65-Jährige sowie die beiden Beamten leicht verletzten. Die B3 musste im Zeitraum der Unfallaufnahme bis 19:30 Uhr ab der Zufahrt vom Saukopftunnel kommen in Richtung Weinheim gesperrt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

