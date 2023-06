POL-PDMT: Zwei alkoholisierte PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Singhofen (ots) - Im Tatzeitraum vom 04. auf den 09.06.23 wurde durch bisher unbekannte Täter in der Ortslage Singhofen von einer Wiese an der Hans-Werner Schmitz Straße Heuballen im Wert von ca. 450 EUR aufgeladen und entwendet. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems unter Tel.: 02603-9700. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Telefon: 02603- 9700 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei ...

