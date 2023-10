Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vor der Bootskontrolle geflüchtet

Heidelberg (ots)

Am Dienstag, den 03.Oktober 2023, gegen 15:45 Uhr befuhren zwei Männer mit einem Schlauchboot mit Außenbordmotor den Alt-Neckar auf Höhe von Heidelberg Wieblingen. An dieser Stelle ist das Befahren mit dem Boot nicht erlaubt. Durch Polizeibeamte am Ufer wurde außerdem festgestellt, dass die Bootsinsassen während der Fahrt angelten. Die Männer wurden aufgefordert mit dem Boot anzulegen. Sie sollten einer Kontrolle unterzogen werden, fuhren aber mit dem Boot davon. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg (Tel.: 06221/137483) sucht nach dem Vorfall Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Bootskennzeichnung und den beiden Männern geben können. Diese sind ca. 30 Jahre alt. Ein Bootsinsasse trug ein olivgrünes TShirt. Der andere Mann hatte auffallend hochgesteckte Rastalocken und war mit einem gelben T-Shirt bekleidet.

