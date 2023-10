POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Unfall in der Wieslocher Straße

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr stürzte eine 66-jährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht, nachdem sie zuvor eine Vollbremsung einlegte, um den Zusammenstoß mit einem Kleintransporter zu verhindern. Dieser befuhr die Lange Rötterstraße und wollte im Kreuzungsbereich Moselstraße nach rechts in diese abbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin die weiter in Richtung Alter Meßplatz ...

