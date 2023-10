Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrt endet im Gleisbett - Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Mannheim (ots)

Der 62-Jährige Fahrer eines Opels befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr die Grenadierstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als er den Gleisbereich passierte, kam er aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in das Gleisbett. Dort setzte er auf dem dortigen Bordstein auf, wodurch dieser beschädigt wurde. Seinen Opel konnte er eigenständig aus der misslichen Lage nicht mehr befreien. Er musste von einem Abschleppdienst aus dem Gleisbett gezogen werden.

Da das Fahrzeug den Gleisbereich versperrte, kam es in der Zeit von 07.30 - 08.30 Uhr zu Ausfällen im Straßenbahnverkehr.

