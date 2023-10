Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

In der Casterfeldstraße ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr ein Unfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 86-jährige Fahrer eines Fiats befuhr die B 36 von Mannheim-Rheinau kommend in Richtung Casterfeldstraße. Hierbei erkannte er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Motorradfahrer zu spät, wich diesem aus, kollidierte mit der links befindlichen Leitplanke und fuhr daraufhin ungebremst auf einen an der rot zeigenden Ampelanlage stehenden Toyota auf. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 86-jährige Fiat-Fahrer, seine 85-jährige Beifahrerin, sowie die Fahrerin des Toyotas leicht verletzt.

