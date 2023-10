Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 8:30 Uhr kollidierte eine 64-jährige Citroen-Fahrerin im Kreuzungsbereich der Hebelstraße/Hildstraße mit einem LKW und wurde im Anschluss gegen eine Mauer geschoben. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr die Frau von der Hebelstraße kommend beschleunigt in den Kreuzungsbereich ein und nahm hierbei einem 41-jährigen LKW-Fahrer, welcher auf der Hildastraße in Richtung Werderstraße fuhr, die Vorfahrt. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell