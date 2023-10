Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung Hoffenheimer Straße ein Unfall, bei dem eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die Frau auf einen am Straßenrand anhaltenden PKW auf und stürzte dabei. Das Pedelec wurde hierbei stark beschädigt. Die 37-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

