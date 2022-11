Lübeck (ots) - Nach einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen am Dienstag (29.11.) musste die Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Scharbeutz in Fahrtrichtung Fehmarn voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Vier der fünf Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 15.50 Uhr verminderte ein 56-jähriger ...

mehr