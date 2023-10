Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glücklicherweise keine Verletzten bei Frontalzusammenstoß

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr kollidierten in der Lortzingstraße zwei Fahrzeuge frontal miteinander, nachdem der 31-jährige Fahrer eines BMW aus bislang unbekannter Ursache leicht in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der 25-jährige Fahrer des Audis konnte den Unfall trotz sofortiger Bremsung nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sowohl der BMW, als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell