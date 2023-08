POL-PDPS: Katalysator von Mercedes entwendet

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum vom 11.08.2023, 18:45 Uhr bis 12.08.2023, 12:00 Uhr kam es in der Kettrichhofstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter grauer Hyundai am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich wurde dieser beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

