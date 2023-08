Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Oberauerbach - Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.08.2023, 14:00 Uhr und 13.08.2023, 17:45 Uhr Ort: Zweibrücken-Oberauerbach, Wallhalber Straße 12.

SV: Bislang unbekannte Täter hebelten im o. g. Zeitraum die Kellertür des Einfamilienhauses mittels unbekanntem Hebelwerkzeug in Höhe des Schließzylinders auf. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Anschließend betrat UT das Einfamilienhaus und durchwühlte 7 Zimmer des Anwesens (Keller, EG +1 OG). Hierbei wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Im EG des Anwesens wurde aus einem Schrank ein schwarzes Mäppchen mit Reißverschluss (Marke unbekannt) entwendet, in diesem befand sich Bargeld in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Bargeld war in 50 Euro-Scheine gestückelt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruches. |pizw

Pusse, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell