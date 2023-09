Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

Swisttal (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.09.2023) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der L 182/Einmündung Rheinbacher Straße in Swisttal-Heimerzheim ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen 23:45 Uhr am Freitag und dem Entdeckungszeitpunkt um 06:30 Uhr am Samstagmorgen in das Objekt eingedrungen, indem sie eine Tür aufhebelten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie unter anderem eine Rüttelplatte, ein Schweißgerät, eine Kreissäge sowie weitere Werkzeuge und verließen den Tatort schließlich unbemerkt mit ihrer Beute.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

