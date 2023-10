Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 12-Jähriger von mehreren Jugendlichen ausgeraubt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der Haltestelle Freiburger Straße wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 12-jähriger Junge zunächst von zwei bis drei unbekannten jugendlichen Personen angesprochen und aufgefordert ihnen zu folgen. Unweit der Haltestelle wird er unvermittelt durch die Täter massiv körperlich angegangen. Der Junge erleidet hierdurch multiple Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Glücklicherweise konnte er dieses noch am Tatabend wieder verlassen.

Weiterhin drohen die Täter dem Jungen, für den Fall, dass er sich bei der Polizei melden würde. Im Rahmen der Auseinandersetzung rauben die Täter einen kleineren Geldbetrag sowie die Schuhe des 12-Jährigen und flüchten im Anschluss.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

