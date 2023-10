POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb - Sperrung K 4182 - PM 1

Weinheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich der Abfahrt B38/B3 während einer Einsatzfahrt ein Streifenwagen mit einem Mercedes. Das Streifenteam war mit eingeschaltetem Sondersignal auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs, als der 65-jährige Mercedes-Fahrer eine rote Ampel überfuhr und nach links in Richtung Sulzbach abbiegen ...

