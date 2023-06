Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Frankenbach: Wohnmobil in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen setzte eine bisher unbekannte Person ein Wohnmobil mit Anhänger in Heilbronn-Frankenbach in Brand. Gegen 2.45 Uhr wurde das Feuer an dem in der Neuweisenstraße abgestellten Gespann bemerkt. Durch die Feuerwehr Heilbronn konnte der Brand gelöscht werden. Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Dieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Am frühen Sonntagabend wurde ein Dieb in Heilbronn auf frischer Tat ertappt und konnte festgenommen werden. Gegen 17.45 Uhr kam ein 53-Jähriger zu seinem in der Gymnasiumstraße abgestellten PKW zurück und bemerkte eine ihm unbekannte Person auf dem Beifahrersitz. Der Mann durchsuchte gerade das Handschuhfach des Autos. Als der Besitzer an die Beifahrertüre herantrat, versuchte der 39-jährige Täter zu flüchten. Dem 53-Jährigen gelang es allerdings den Mann aufzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Auch konnte der Täter nichts entwenden. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heilbronn: Unbekannter raubt hochwertige Armbanduhr - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem einem 83-Jährigen am Sonntagnachmittag in Heilbronn die Armbanduhr geraubt wurde. Der Senior war gegen 15.30 Uhr zu Fuß auf dem Friedensplatz unterwegs, als er von zwei dunkel gekleideten Männern, im Alter von 30-35 Jahren, von hinten gepackt und festgehalten wurde. Nachdem sich der 83-Jährige losreißen konnte, flohen die Unbekannten in Richtung Moltkestraße und stiegen dort in einen grauen Transporter. Kurz darauf stellte der Mann fest, dass seine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro verschwunden war. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Heilbronn: Mit über zwei Promille gegen Parkscheinautomat gefahren

Einen Wert von über 2,2 Promille zeigte ein Atemalkoholtest in Heilbronn an. Zuvor war ein 61-Jähriger mit seinem PKW im Parkhaus der Stadtgalerie gegen einen Parkscheinautomaten gefahren. Nachdem dessen Atemalkoholtest diesen hohen Wert anzeigte, musste der Mann mit den Beamten in ein Krankenhaus und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 61-Jährigen konnte nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Nordheim: Gas- und Bremspedal verwechselt - 30.000 Euro Schaden

Weil ein 71-Jähriger vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte entstand am Samstagabend in Nordheim Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der Mann wollte gegen 19 Uhr mit seinem Mercedes in der Talstraße rückwärts einparken. Vermutlich wegen der Verwechslung der Pedale fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den dahinterstehenden Mitsubishi eines 61-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den BMW eines 46-Jährigen aufgeschoben. Der Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi abgestoßen und kollidierte mit einem angrenzenden Gebäude. Verletzt wurde niemand. Da der 71-Jährige bereits mehrere Unfälle verursachte und bei der Unfallaufnahme körperliche Mängel zeigte, werden nun führerscheinrechtliche Maßnahmen geprüft.

Güglingen: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Güglingen. Gegen 15.45 Uhr wollte eine 24-Jährige mit ihrem Dodge RAM von einem Feldweg auf die Kreisstraße 2064 einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Porsche eines 56-Jährigen, weshalb dieser eine Notbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang dem 56-Jährigen, allerdings schaffte ein hinter dem Porsche fahrender 32-Jähriger dies nicht und fuhr, trotz Vollbremsung, mit seinem Audi auf den Porsche auf. Durch den Aufprall wurde der Porsche-Fahrer leicht verletzt.

Bad Wimpfen: Gartenhaus abgebrannt

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen Gartenhausbrand am Sonntagabend in Bad Wimpfen. Das Feuer in einer Kleingartenanlage im Helmstättweg wurde gegen 18.30 Uhr entdeckt und durch die Feuerwehr Bad Wimpfen gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Gundelsheim: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen einen 19-Jährigen in Gundelsheim verletzte und danach flüchtete. Der junge Mann war gegen 00.20 Uhr zu Fuß im Bereich der Altstadt, Schloßstraße, unterwegs, als er von dem Unbekannten angegriffen und verletzt wurde. Der 19-Jährige konnte trotz Kopfverletzungen flüchten und Angehörige informieren. Die durch diese alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter nicht mehr antreffen. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der 19-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden. - Circa 18 bis 20 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Dunkle, lockige Haare - Bekleidet mit kurzer Hose und Hemd Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

