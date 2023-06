Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Vermeintlicher Exhibitionist unterwegs

Bereits am Dienstagmittag soll es in der Milchlingstraße an der Ecke zur Heinrich-von-Hohenlohe-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Gegen 13.15 Uhr lief ein 11-jähriges Mädchen von der Schule nach Hause. An der Örtlichkeit fuhr ein Kleinwagen neben das Mädchen. Am Steuer saß eine männliche Person, welche das Beifahrerfenster öffnete und die 11-Jährige ansprach. Der Mann soll plötzlich sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und der Schülerin gezeigt haben. Das Mädchen rannte daraufhin in die nächste Straße und der Kleinwagen fuhr weg. Der Mann wurde als: - Hellhäutig - 20 - 30 Jahre alt - Schlank - Mit braun-blonden, lockigen, kurzen Haaren - Ohne Brille - Deutschsprechend

beschrieben.

Der Kleinwagen wurde als:

- Dunkel - Ähnlich einem Ford Fiesta - Mit MGH-Teilkennzeichen

beschrieben.

Wer kann Angaben zum Mann oder dem PKW machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Königheim: Mit knapp 2,3 Promille gefahren

Weil ein Dacia in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine unsichere Fahrweise an den Tag legte, wurde der PKW durch eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim kontrolliert. Die Polizeibeamten hielten den PKW gegen 4.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Königheim an. Schon beim Aussteigen aus dem PKW schwankte der 51-jährige Fahrer stark und musste sich an der Fahrzeugtüre festhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und den Führerschein abgeben.

Boxberg: Mit zwei Promille Schlangenlinien gefahren

Knapp zwei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim am Freitagmorgen in der Poststraße in Boxberg an. Die Beamten waren gegen 6.40 Uhr hinter einem Ford Fiesta unterwegs, der Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle des PKWs konnten die Beamten beim Fahrer eine augenscheinlich starke Alkoholisierung feststellen. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, musste der 47-jährige Fahrer die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und den Führerschein abgeben.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Samstag und Sonntag in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Ein 69-Jähriger hatte seinen Mitsubishi gegen 22.30 Uhr in der Edelfinger Straße abgestellt. Als er am Sonntag gegen 10.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht Zeugen meldeten in der Nacht auf Samstag, dass im Alemannenweg in Bad Mergentheim eine unbekannte Person mit einem PKW auf ein parkendes Auto gefahren und abgehauen sei. Gegen 1.50 Uhr wurden Zeugen durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam. Ein grauer SUV soll auf die linke Fahrbahnseite gefahren und dort frontal gegen einen geparkten Toyota gefahren sein. Der Verursacher hatte sich mit dem sehr stark beschädigten SUV von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Der oder die Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfall, der Verursacherin oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Igersheim: Illegal Reifen entsorgt - Wer kann Angaben zum Umweltsünder machen?

Insgesamt sieben abgefahrene Autoreifen entsorgten Unbekannte vermutlich um den 18. Juni auf einem Flurstück im Bereich zwischen Igersheim und Neuses. Das Flurstück ist östlich neben der Landesstraße 504 gelegen und über einen Feldweg gut erreichbar. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Boxberg: Betrunken Unfall verursacht

Mit knapp 1,6 Promille verursachte ein 19-Jähriger am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Boxberg einen Verkehrsunfall. Der 19-Jährige fuhr gegen 23.05 Uhr mit seinem VW Golf von Osterburken kommend in Richtung Würzburg. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Boxberg und des Verzögerungsstreifens kam der junge Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Schutzplanke und schanzte über diese. Der VW landete dadurch im dortigen Gebüsch, überschlug sich und blieb nach circa 70 Metern liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten erkannten die Alkoholisierung des Manens, welche durch einen durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt wurde. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und den Führerschein abgegeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Wertheim-Mondfeld: 5.000 Quadratmeter Wald in Brand geraten Am Sonntagmittag meldeten mehrere Personen, dass der Wald im Bereich "Oberer Berg" brennen würde. Gegen 13.45 Uhr stellten Anwohner Rauchsäulen und ein Feuer in dem Bereich fest. Die anrückende Feuerwehr konnte den Brand nach einiger Zeit löschen. Nach ersten Schätzungen gerieten 5.000 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei Wertheim ermittelt nun in alle Richtungen. Hinweise zum Brand werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Külsheim-Hundheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen in Külsheim und flüchtete anschließend. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr soll sich in der Poststraße in Hundheim ein Unfall ereignet haben. Ein heller PKW mit TBB-Teilkennzeichen soll an der Poststraße 5 gewendet haben. Dabei sei der PKW gegen eine Gartenmauer gestoßen. Zwei männliche Personen sollen ausgestiegen sein und Fahrzeugteile des verunfallten PKWs eingesammelt haben. Anschließend flüchteten sie und hinterließen den Schaden an der Mauer. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell