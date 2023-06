POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus Bislang Unbekannte brachen zwischen Freitag, 9.45 Uhr und Sonntag, 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haller Straße in Neuenstein ein. Die Unbekannten gelangten durch Gewaltanwendung in das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Durch ...

