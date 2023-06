Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Hecke in Brand geraten

Vermutlich aufgrund einer weggeworfenen Zigarette geriet in der Nacht auf Sonntag eine Hecke im Görlitzer Weg in Buchen in Brand. Gegen 0.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand an der Örtlichkeit gemeldet. Die eingetroffene Feuerwehr Buchen und eine Streife des Polizeireviers Buchen konnten mehrere brennende Hecken feststellen. Durch Anwohner durchgeführte Löschversuche hatten bislang keinen Effekt erzielt. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die Anwohner zu einem nahe gelegenen Sammelplatz evakuiert. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Eine Zeugin meldete, dass kurz zuvor eine Person eine Zigarette in einen Mülleimer nahe der Hecke geworfen hatte und dieser kurz darauf anfing zu brennen. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Limbach-Krumbach: Gasflasche an Wohnwagen explodiert

Am Samstagabend kam es auf einem Campingplatz bei Krumbach zu einer Explosion, bei der ein Mann und ein Hund verletzt wurden. Gegen 18 Uhr kochte der 76-jährige Besitzer eines Wohnwagens auf dem Campingplatz. Vermutlich aufgrund der Hitze entzündete sich eine Gaskartusche im Bereich des Kochfelds im Vorbau des Wohnwagens und explodierte. Durch die Wucht der Explosion wurde der Vorbau zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurden der Mann und sein Hund leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hardheim-Erfeld: Vandalen am Sportheim unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte verwüsteten zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 10.20 Uhr, das Sportheim des SC Erfeld. Der oder die Täter versetzten mehrere Grenz- und Dekorationssteine, rissen den Blitzableiter aus der Gebäudefassade und versuchten, den Mülleimer herauszureißen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Unfall bei Einsatzfahrt

14.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls bei einer Einsatzfahrt der Polizei am Freitagmorgen in Mosbach. Der Streifenwagen befuhr mit Blaulicht und Sirene die Mosbacher Straße. Auf Höhe einer Tankstelle bog gerade ein LKW nach links in Richtung Tankstelle ein. Da der Einsatzfahrzeuglenker links an dem LKW vorbeifahren wollte und den bereits begonnenen Abbiegevorgang vermutlich übersehen hatte, kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Walldürn: Von eigenem PKW überrollt - eine Schwerverletzte

Am Sonntagmittag wurde eine 86-Jährige in der Straße "Obere Vorstadtstraße" in Walldürn schwer verletzt. Die Seniorin bremste gegen 14 Uhr ihren Kia am Straßenrand zum Stillstand ab und wollte eine hinter ihr im dreitürigen Kia sitzende Beifahrerin aussteigen lassen. Vermutlich weil sie vergessen hatte die Handbremse zu ziehen, rollte der Kia los. Dabei überrollte er das Bein der ausgestiegenen Seniorin, wodurch diese schwer verletzt wurde. Der PKW rollte anschließend auf einen geparkten Peugeot und verursachte Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell