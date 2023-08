Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230801.2 Itzehoe: Unfall infolge Trunkenheit

Vermutlich waren es der Grad seiner Alkoholisierung und die Geschwindigkeit, die einen Mann am Montagabend in Begleitung eines Bekannten mit seinem Fahrzeug in Itzehoe verunglücken ließen. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 23.20 Uhr war ein 33-Jähriger in einem Kleinwagen auf dem Liethberg in Richtung des Kreisels Adler unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt ein 32-Jähriger. Unmittelbar nach der Einmündung Bismarckstraße geriet der Fahrer von der Straße ab, fuhr über den Kantstein und den Gehweg, stieß mit einem Zaun, einem Baum und einem Verkehrsschild zusammen und kam schließlich auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. An dem Wagen entstand bei dem Unglück ein Totalschaden, beide Insassen erlitten Verletzungen, der jüngere schwere. Der Unfallverursacher, der offensichtlich alkoholisiert war, musste sich in dem Krankenhaus, in das beide Beteiligte kamen, der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Der Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

