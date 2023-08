POL-IZ: 230801.1 Wacken: Eine verkehrspolizeiliche Herausforderung

Wilster (ots) - Am Freitagabend war eine Diebesbande in einem Supermarkt in Wilster gemeinschaftlich aktiv. Einen der Täter nahm die Polizei fest, zweien gelang die Flucht. Kurz vor 19.00 Uhr standen drei männliche Personen an der Kasse des Aldi-Marktes im Steindamm. Während eine die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, gab eine zweite dem Haupttäter ...

