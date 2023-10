Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - PM Nr.2

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der ersten Meldungen kam es bei dem Brandgeschehen in der Leipziger Straße in Laudenbach glücklicherweise nicht zu einem Gebäudebrand. Aus unbekannter Ursache war ein in Kellerräumlichkeiten abgestelltes E-Bike in Brand geraten. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude kam es nicht. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bewohner des Anwesens wurden nicht verletzt. Sie konnten nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wieder in ihr Haus zurück. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell