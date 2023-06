Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Einbruch in Parfümerie - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg Am Mittwoch, 21.06.2023, gegen 01.35 Uhr, versuchte ein 16-Jähriger in der Straße "Pflughof" in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Nach einem weiteren Einbruch, kurz vor 04.00 Uhr, in eine Parfümerie in der Hauptstraße, konnte der 16-jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den 16-jährigen deutschen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Waldshut-Tiengen Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

