Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Freibad Emmendingen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21.06.2023 in das Gebäude des Emmendinger Freibades in der Straße "Am Sportfeld" ein. Dort wurden mehrere Türen aufgebrochen und Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell