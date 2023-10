Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.10.2023, gegen 14:30 Uhr kam es am Kreisel L516 / K7 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Corsa befuhr die L516 aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Am Kreisel kurz vor Bad Dürkheim, wollte er den Kreisel in Richtung B271 verlassen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kollidierte er beim Ausfahren aus dem Kreisel mit der Verkehrsinsel und dem darauf befindlichen Verkehrsschild. Durch den Aufprall drehte sich der Opel und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Danach legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr dadurch in den hinter ihm befindlichen Graben. Noch vor Eintreffen der Polizei kam der Halter des Opel vor Ort, da ihm durch Bekannte mitgeteilt wurde, dass sein Firmenfahrzeug in einen Unfall verwickelt wurde. Als dieser sich mit den Unfallzeugen unterhielt, setzte sich der unbekannte Unfallverursacher unbemerkt in den 3er BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der BMW in Maxdorf, abgestellt in einem Wohngebiet, festgestellt werden. Laut Angaben des Halters hätte der unbekannte Täter den Opel vom Firmenparkplatz in Wachenheim entwendet. Der Fahrzeugschlüssel hätte sich im unverschlossenen Fahrzeug befunden. Der männliche Täter hatte gelockte Haare und ein Tattoo an der Hand. Er trug eine braune enge Hose und ein grau grün gestreiftes Shirt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500EUR. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell