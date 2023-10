Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller

Bissersheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 26.10.2023, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Bissersheim zwischen einer 16-jährigen Rollerfahrerin und einer bis dato nicht bekannten Pkw-Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Kirchheim an der Weinstraße. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug missachtete die Frau den Vorrang der entgegenkommenden Rollerfahrerin. Diese kam durch eine Gefahrenbremsung mit ihrer ebenfalls 16-jährigen Sozia zu Sturz. Die Pkw-Fahrerin stoppte sodann ihren Pkw und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der beiden Jugendlichen. Da die 16-Jährigen dachten sie seien unverletzt und auch am Roller keinen Schaden feststellen konnten, führten sie mit der Pkw-Fahrerin keinen Personalienaustausch durch und kontaktierten auch nicht die Polizei. Erst einige Stunden später bemerkte die Rollerfahrerin leichte Verletzungen im Kniebereich, stellte zudem Beschädigungen an ihrem Roller fest und meldete daher nachträglich den Verkehrsunfall bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt. Die Sozia der Rollerfahrerin blieb unverletzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen Mini Cooper gehandelt haben. Die Fahrerin soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein.

Die Pkw-Fahrerin sowie etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

