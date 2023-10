Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Das falsche Opfer ...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hatte sich am Abend des Freitags (27.10.2023) ein bislang unbekannter Täter ausgesucht. Der Unbekannte sprach gegen 17.35 Uhr einen 59jährigen in der Rathausstraße in Neustadt an der Weinstraße an und forderte dessen Geldbeutel. Da der Geschädigte auf diese Forderung nicht sonderlich reagierte, versuchte der Täter diesen am Hals zu ergreifen um vermutlich mit Gewalt den Geldbeutel an sich nehmen. Er hatte hier sicherlich nicht mit der Gegenwehr des Neustadters gerechnet, da ihn dieser mit einem Judo-Wurf zu Boden brachte und der Täter anschließend humpelnd die Örtlichkeit verließ. Am nächsten Vormittag konnte der Geschädigte den Täter nochmals im Bereich der Rathausstraße sehen. Der männliche Täter wird auf ca. 35 Jahre geschätzt. Er ist ca. 1,80 m groß mit Vollbart und mittellangem, schwarzen Haar. Er trug an beiden Tagen einen dunkelblauen Anorak, eine graue Jogginghose und Turnschuhe. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell