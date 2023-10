Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl

Grünstadt (ots)

Etwa um 12:00 Uhr am gestrigen Donnerstag (26.10.23) kam es in der Grünstadter Fußgängerzone in einem Bekleidungsdiscounter zu einem Trickdiebstahl. Zwei Männer lenkten hierbei eine Verkäuferin ab, indem sie sich im hinteren Bereich des Ladens, entfernt von der Kasse, Waren zeigen ließen. Ein dritter Mann räumte in der Zeit die Kasse aus. Alle drei verließen gemeinsam das Geschäft und entfernten sich in Richtung Jakobstraße. Erst danach stellte die Verkäuferin fest, dass Bargeld aus der Kasse fehlt. Vermutlich gehörte zu der Gruppe noch ein vierter Mann, der vor dem Geschäft wartete. Hinweise auf die Täter, die alle dunkel bekleidet waren und etwa 20 bis 25 Jahre alt waren, nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

