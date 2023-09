Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten

Mayen und Sankt Johann (ots)

1.In Mayen im Wasserpförtchen wurde im Laufe des gestrigen Tages ein Absperrposten eines Parkplatzes durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von ca. 60.- EUR zu kümmern.

2.In Sankt Johann kehrte am 18.09.2023 ein Fahrzeugführer gegen 18:45 Uhr nach einem Gottesdienstbesuch in der Kirchstraße zu seinem Pkw, KIA zurück und stellte einen Lackschaden an der Fahrerseite fest. Der bislang unbekannte, flüchtige Fahrzeugführer hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 300.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

