POL-PDMY: Wechsel bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Andreas Schäfer heißt der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er folgte im August 2023 Frank Hitzelberger, der in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Schäfer ist kein unbekanntes Gesicht in Bad Neuenahr. Hier verrichtete der Polizeihauptkommissar bereits von 2013 bis 2018 als stellvertretender Dienstgruppenleiter seinen Dienst und konnte nicht nur die Dienststelle, sondern auch das Dienstgebiet kennenlernen. Nach seiner Ausbildung und Dienstzeiten in Mainz und Koblenz kam er 2007 zur Polizeiinspektion Remagen. Von dort erfolgte der Wechsel zur Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Anschluss die Umsetzung zur Polizeiinspektion Adenau, wo er das Amt des Dienstgruppenleiters übernahm. Als Leiter eines Sachbereiches im Polizeipräsidium Koblenz konnte er zudem Kenntnisse in der Stabsarbeit gewinnen.

Mit diesen umfangreichen Erfahrungen kehrt Schäfer nun nach Bad Neuenahr-Ahrweiler zurück. Gemeinsam mit dem Leiter der Inspektion, Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Joachim Pinger, ist er für ein Dienstgebiet mit ca. 193 Quadratkilometern und ca. 47.000 Einwohner zuständig.

Privat ist der 42 Jährige ebenfalls mit dem Ahrtal verbunden und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Dernau. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem als Fußballtrainer im Jugendbereich und spielt aktiv bei den "Alten Herren".

Im Rahmen einer feierlichen Stunde begrüßten und beglückwünschten nicht nur Joachim Pinger, sondern auch der Leiter der Polizeidirektion Mayen, Kriminaldirektor Ralf Durben und der Vorsitzende des örtlichen Personalrates Pascal Rowald den neuen Stellvertreter. Andreas Schäfer hat durch seine Stationen in der Polizeidirektion Mayen bereits seine Spuren hinterlassen, sodass ein gegenseitiges Kennenlernen nicht mehr notwendig war. Alle Beteiligten freuen sich auf die künftige noch intensivere Zusammenarbeit und den gegenseitigen Austausch.

