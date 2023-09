POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig, Bahnstraße (ots) - Am 17.09.2023, um 17:09 Uhr, kam es in der Bahnstraße in Mendig, in Höhe des Staffelsweg zu einem Auffahrunfall. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw, Mercedes auf einen verkehrsbedingt anhaltenden Pkw, Audi auf. Während der Unfallaufnahme bemerkten die aufnehmenden Beamten bei der Fahrerin den Geruch von Alkohol. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,11 ...

