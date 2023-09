Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Müllentsorgung in Mörsdorf

Mörsdorf (ots)

Am Freitag, den 15.09.2023, konnten asbesthaltige Wellplatten auf einem Feldweg in der Gemeinde Mörsdorf aufgefunden werden. Diese wurden von Unbekannten vermutlich einige Stunden vorher dort abgelegt. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter zum Transport einen Lkw oder einen Traktor mit Anhänger nutzten. Wer kann Angaben zu einem möglichen Tatfahrzeug machen bzw. wem ist bekannt, wo in den letzten Tagen eine größere Anzahl an Wellplatten abtransportiert wurden? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell