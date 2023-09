Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: WARNUNG VOR FALSCHEN POLIZEIBEAMTEN AM TELEFON

Mayen (ots)

Aus aktuellem Anlass ergeht eine Warnung zu Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Im Laufe des gestrigen Tages kam es zu mehreren Anrufen bei Mayener Bürgerinnen und Bürgern von falschen Polizisten. Diese stellten sich als Polizeibeamte vor und gaben an, dass man bei Einbrechern oder an Tatorten einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen entdeckt hätte, mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ein Überfall oder Einbruch bevorstehen. In der Folge wurde versucht die Opfer (überwiegend Senioren) geschickt auszufragen. Ziel dieser Befragung war es die Lebens- und Vermögensverhältnisse der Betroffenen abzuklären. Zur Vertrauenserweckung wurden zusätzlich frei erfundene Namen, Dienstgrade und Dienstnummern benannt. Die betroffenen Senioren reagierten in allen Fällen besonnen und hatten die Gespräche geschickt beendet, so dass keine Schäden eingetreten waren. Bei kritischen Nachfragen wurde das Gespräch unmittelbar durch die Täter abgebrochen.

Bei Anrufen angeblicher Polizeibeamter die Sie dazu bewegen wollen Geld herauszugeben oder Gelbeträge von ihrem Konto abzuheben, legen Sie einfach auf und wählen Sie den Notruf 110. Teilen Sie uns den Sachverhalt mit und echte Polizisten werden sich um die Täter kümmern und anlassbezogene Ermittlungen einleiten.

Weitere, hilfreiche Informationen finden Sie im Internet unter folgenden links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

