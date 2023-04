Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.04.2023:

Peine (ots)

Einbruch in Schwimmbad in Vechelde

Am Morgen des 12.04. ist durch Reinigungspersonal festgestellt worden, dass in der vorangegangenen Nacht eine Außentür des Vechelder Hallenbades in der Berliner Straße aufgehebelt worden ist. In der Halle sind weitere Schränke aufgebrochen worden. Derzeit wird ermittelt, ob etwas gestohlen worden ist. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechelde unter 05302-930490 entgegen.

Brandstiftung am Hagenmarkt

Gegen 10:30 Uhr am 12.04. wurde eine Rauchentwicklung an einem öffentlichen WC in der Nähe des Hagenmarktes in Peine gemeldet. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, zeigte sich, dass ein Spülkasten auf unbekannte Weise in Brand gesetzt worden ist. Das Feuer beschädigte ebenfalls weitere Plastikverkleidungen. Das öffentliche WC ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

