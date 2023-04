Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 12.04.2023:

Peine (ots)

Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04.2023 haben unbekannte Täter versucht einen kompletten Zigarettenautomaten in der Adlerstraße in Peine- Telgte zu stehlen. Der Versuch das gesamte Betonfundament des Automaten auszugraben und so den Automaten entfernen zu können scheiterte allerdings, mutmaßlich aufgrund des hohen Gesamtgewichts. Dennoch ist die Rasenfläche rund um den Aufstellort stark in Mitleidenschaft gezogen worden, ebenso wie ein benachbarter Grundstückszaun. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die möglicherweise etwas von den Erdarbeiten mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

