Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - LKW bei Verkehrsunfall umgekippt - Vollsperrung der A61

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, den 26.10.2023, ereignete sich gegen 23:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A61, zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein 48-jähriger LKW-Fahrer mit seinem 40-Tonner aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen. Hieraufhin lenkte er wieder derart stark zurück auf die Hauptfahrbahn, dass er frontal mit dem Führerhaus in die Mittelschutzplanke einschlug. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der LKW samt Anhänger um 180 Grad in der Horizontalen und kippte zusätzlich um, sodass er auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung auf seiner rechten Seite zum Liegen kam. Der LKW-Fahrer sowie seine 37-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 bis 150.000 Euro belaufen. Vor Ort ergaben sich bei dem LKW-Fahrer Anzeichen, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daher wurde dem Heilbronner eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zu alldem kam auch noch, dass seine Beifahrerin per Haftbefehl gesucht wurde. Sie konnte ihre Inhaftierung durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Aktuell ist die A61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost zur Bergung des LKWs vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Morgenstunden des 27.10.2023 andauern. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren auch die freiwillige Feuerwehr Schifferstadt, ein Rettungswagen sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

