Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Defektes Bremslicht führt zu Zwangsstopp

Kaiserslautern (ots)

Ein defektes Bremslicht ist einem jungen Autofahrer am Dienstagnachmittag zum Verhängnis geworden. Einer Streife war der technische Mangel an dem Peugeot in der Ludwigstraße aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppten und den Fahrer darauf hinweisen wollten, stellten sie allerdings diverse bauliche Veränderungen an dem Pkw fest.

Eine Überprüfung ergab, dass im Fahrzeugschein nichts davon eingetragen ist und die Veränderungen an Fahrwerk, Felgen, Abgasanlage, Scheinwerfern und weiteren Teilen offenbar gar nicht abgenommen wurden. Der 21-jährige Fahrer hatte auch nicht die erforderlichen Betriebserlaubnisse oder Teilegutachten dabei. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

