POL-PPWP: Wer hat den VW Golf abgestellt?

Westpfalz (ots) - Starke Gewitter sind am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch über die Westpfalz gezogen. Die Bilanz fällt relativ glimpflich aus: Bis auf mehrere Blitzeinschläge und einen umgestürzten Baum wurden der Polizei keine Besonderheiten gemeldet. Das heißt: Es gab ein paar Sachschäden, aber zum Glück keine Verletzten. Bereits am Dienstagabend schlug gegen 19 Uhr der Blitz in Konken (Kreis Kusel) ...

mehr