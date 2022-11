POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Keltenhalle

Karlsruhe (ots) - Ein Unbekannter schoss am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem angrenzenden Parkplatz einer Schule am Kirchplatz in Jöhlingen einem 20 Jahre alten Mann ins Gesicht. Nach Angaben des 20-Jährigen begegnete er dem Unbekannten im Bereich des Parkplatzes der Schule. In der Folge kam es wohl zu einer Streitigkeit, diese uferte offenbar in eine körperliche ...

