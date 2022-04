POL-KA: (KA) Forst-BAB A5 - Zwei Gefahrguttransportern die Weiterfahrt untersagt

Karlsruhe (ots) - Ein Brand riss die Bewohner einer Arbeiterunterkunft am frühen Mittwochmorgen aus dem Schlaf. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Gegen 02.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Fabrikstraße in Waldbronn-Neurod verständigt. In der dortigen Arbeiterunterkunft brannte ein Schuhregal im Flur des ...

