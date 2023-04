POL-FR: Waldkirch: Kraftradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 16:50 Uhr, hat ein Autofahrer in der Hauptstraße in Jestetten beim Rückwärtsfahren zwei Fußgängerinnen angefahren und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet. Der 24 Jahre alte Autofahrer hatte beim Ausparken die auf dem Gehweg gehenden 49 Jahre alte Frau und 16-jährige Jugendliche mit dem Heck touchiert, so ...

