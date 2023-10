Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - kurzzeitige Sperrung einer Richtungsfahrbahn aufgrund Verkehrsunfall

Mutterstadt (ots)

Am 27.10.2023, gegen 08:10 Uhr, kam es auf der A65 kurz vor der AS Ruchheim in Richtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Im Rahmen eines Überholvorganges kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, worauf beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und ein drittes Fahrzeug mit in die rechte Seitenschutzplanke lenkten. Die rechte Spur war während der Unfallaufnahme bis 10:25 gesperrt. Die linke Fahrspur musste zum Bergen der Fahrzeuge kurzfristig ebenfalls gesperrt werden. An allen drei Fahrzeugen sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden. Glücklicherweise wurde nur ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt. Die Fahrbahn war ab 10:25 Uhr wieder frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell