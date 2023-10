Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit Linienbus - Verursacher noch unbekannt

Obersülzen (ots)

Am 27.10.2023, um 11:48 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Obersülzen. Der noch unbekannte Unfallbeteiligte befuhr mit seinem weißen PKW die K29 und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei streifte er mit seiner Fahrerseite die Fahrerseite eines entgegenkommenden Linienbusses. Der Fahrer des PKW flüchtete in Fahrtrichtung Grünstadt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1200 Euro. Am weißen PKW dürfte ebenfalls ein Schaden an der Fahrerseite, ggf. mit grünem Lackabrieb, entstanden sein.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Unfallverursacher haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Grünstadt.

